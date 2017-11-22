'Libya'daki köle ticareti 2,5 milyon insanı etkiliyor'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satıldığı iddialarına ilişkin, bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

Macron ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Fransa’nın Gine’ye desteğinin devam edeceğini belirten Macron, başkent Paris’te 12 Aralık’ta düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Gine ve Afrikalı ülkelerinin desteğinin örnek teşkil ettiğini, zirvenin amacının iklim konusunda yapılması gerekenlerin belirlemek olduğunu vurguladı.

Macron, Gine ile Fransa arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu ve ilişkileri daha iyi hale getireceklerini söyledi.

Macron, Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satıldığı iddialarına ilişkin, "Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullandı. Macron, bu göçmen trafiğinin şebekelere ve kısmen teröristlere finansal destek sağladığını belirtti.

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Macron, bu durumun 2,5 milyon insanı etkilediğini, kurbanlarının kadın ve çocuklar olduğunu ifade etti, Macron, trafik şebekelerini çökertmek için daha fazla çaba sarf etmeleri ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa’nın Libya’daki sığınmacıların sorununu çözmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bünyesinde inisiyatif aldığını ifade eden Macron, bu konuya çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Conde ise Fransa'nın Gine'ye olan desteğinden dolayı Macron'a teşekkür etti.

'Sığınmacıların satılması ve Libya'daki durumları kabul edilemez'

Libya'da sığınmacı sorununa ilişkin Afrikalı ülkelerin lideriyle görüştüğünü ve bu soruna çözüm bulmak için çaba sarf ettiklerini belirten Conde, "Sığınmacıların satılması ve Libya'daki durumları kabul edilemez." dedi.

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Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya kaçmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen Libya'dan geçiyor.

CNN International, geçen hafta Libya'nın başkenti Trablus'ta Afrikalı göçmenlerin bir köle pazarında satıldığı iddiasını içeren görüntüler yayımlamıştı.