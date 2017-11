Londra'da alarm: Metro istasyonu tahliye ediliyor

İngiliz polisinin, başkent Londra'nın merkezindeki Oxford Circus metro istasyonunda bir olaya müdahale ettiği bildirdi.

İngiliz Ulaşım Polisinden (BTP) yapılan açıklamada, metro istasyonundan polise yapılan çağrılar üzerine yetkililerin bölgedeki bir olaya müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, istasyonun kapatıldığını ve bölgenin güvenlik kordonu altına alındığını duyurarak, vatandaşların bölgeye gitmemesi çağrısında bulundu. Trenlerin de bu istasyonda durmadığı ve istasyonun boşaltıldığı aktarıldı.

Polis ayrıca, Oxford Circus'tan bir sonraki istasyon Bond Street istasyonunun da kapatıldığını duyurdu.

Oxford Circus civarında bulunanların sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarda ise halkın panik içerisinde kaçıştığı iddia edildi.

Görgü tanıkları, insanların olay yerinden çığlıklar atarak ve koşarak uzaklaştığını belirtti.

Polisten açıklama

Londra polisi ile İngiliz Ulaştırma Polisi'nden (BTP) yapılan ortak açıklamaya göre, yetkililer bölgede ateş edildiğine dair herhangi bir delil bulamadı.

Silahlı polis memurlarının halen bölgede olduğu bildirilen açıklamada, çevredeki binalarda bulunanlara, oldukları yerde kalmaları, sokakta olanlara ise Oxford Caddesi'nden ayrılmaları tavsiye edildi.

At this stage, we have received one report of a woman sustaining a minor injury when leaving Oxford Circus station. There are no other reported casualties. More updates to follow. — BTP (@BTP) 24 Kasım 2017

Polis ayrıca bölgenin halen güvenlik kordonu altında tutulduğunu ve arandığını hatırlattı.

Oxford Circus metro istasyonunda yerel saatle 16.37'de (TSİ 19.37) ateş sesleri duyulması üzerine polise yardım çağrısı gelmiş, civarda bulunanlar sosyal medya platformlarından halkın panik içerisinde kaçıştığına ilişkin paylaşımlarda bulunmuş, Oxford Circus ile Bond Street metro istasyonları kapatılmıştı.

Oxford Circus istasyonu, kentin ünlü alışveriş alanı Oxford Caddesi ve eğlence mekanları üzerinde bulunuyor.

