Lübnan'da İsrail alarmı

Lübnan ordusunda 132 bin aktif asker sayısı bulunurken yedek asker sayısı ise 280 bin.

Lübnan Genelkurmay Başkanı, Lübnan ordusunu ülkenin güney sınırındaki askerlerini İsrail'den gelecek saldırılara ve ihlallere karşı uyardı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da İran ve Hizbullah'ın kendisine baskı yaptığını belirterek, "Suikast tehditleri alıyorum" dedi ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifasını açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise, Hariri'nin istifasını ülkeye dönmediği takdirde kabul etmeyeceğini söyledi.

Hariri'nin istifası, Ortadoğu'da Suriye, Katar, Suudi Arabistan gibi kriz bölgelerine yoğunlaşan gözleri bir anda Lübnan'a çevirmişti.