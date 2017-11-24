May'den AB'ye ortak adım çağrısı

AB, ticaret müzakerelerini başlatmadan önce May'in tazminat miktarı ve diğer tekliflerini iyileştirmesini istiyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sonrası geçerli olacak bir ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri başlatmak için Avrupa Birliği ile ortak adım atma isteğini tekrarladı.

AB ile eski Sovyet devletleri arsında yapılacak zirve toplantısına katılmak üzere Brüksel'e giden May AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'la, "AB ile kurmak istediğim derin ve özel ortaklık öncesinde ilerleyen olumlu müzakereler" konusunda görüşeceğini söyledi.

May gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hem İngiltere hem de Avrupa Birliği açısından bir sonraki aşamaya geçmek için birlikte ilerlememiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Müzakere garantisi istiyor

AB, ticaret müzakerelerini başlatmadan önce May'in tazminat miktarı ve diğer tekliflerini iyileştirmesini istiyor. May ise yeni bir teklif vermeden önce ticaret müzakerelerinin garantisini istediğini söyledi.

AB yetkilileri Brexit müzakerelerinin ilk aşamasının gelecek ay sonuçlanmasından önce May'in tazminat ve bazı diğer konularda uzlaşmaya hazır olduğunu göstermesini bekliyorlar.