Mekke ve Medine'de fotoğraf yasağının perde arkası: Gizli ziyaretler sızmayacak

Suudi Arabistan Krallığı, Dışişleri Bakanlığı tarafından Mekke'de Mescid-i Haram ile Medine'de Mescid-i Nebevi için dikkatleri çeken bir karara imza attı. Yönetim, açık ve kapalı alanlarda fotoğraf-video çekimine yasak getirildiğini bildirdi.

Söz konusu yasağın tüm ziyaretçileri kapsadığı duyurulurken, medya temsilcilerinin de bu uygulamaya dahil olduğu vurgulandı. Zamanlaması dikkati çeken yasak, İsrail'den yapılan gizli ziyaretlerin de bu yolla öğrenilmesini engelleyecek.

Yasağın zamanlaması ise dikkatleri çekti. İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki gizli siyasi görüşmelerle ilgili tartışmalar büyürken, İsrail'in ünlü blog yazarının Medine'yi ziyareti ortalığı karıştırmıştı.

Ben Tzion adındaki blog yazarının Harem-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'ye yaptığı ziyaret, çektirdiği fotoğrafları Facebook ve Instagram üzerinden paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Söz konusu paylaşımlar, Arap dünyasında tepkiyle karşılandı.

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'Bayrak' detayı

Ziyaretçilerin 'geldikleri ülkelerin bayraklarının havaya kaldırılması ve bu şekilde hatıra fotoğrafları çekmesi' gerekçe gösterildi. Ben Tzion, ülkesinden getirdiği ve İbranice ifadelerin bulunduğu çantasıyla Mescid-i Nebevi içerisinde poz vermişti. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşması tepkilere yol açmıştı.

İsrail'de ünlü blog yazarı Ben Tzion, ülkesinden getirdiği ve üzerinde İbranice ifadelerin yazılı bulunduğu çantasıyla bu pozu vermişti.

Gizli ittifak kuruldu

Suudi Arabistan'ın son aylarda 'Ilımlı İslam' adı altında attığı radikal adımlar dikkati çekiyor. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ülkesini 'ılımı İslam'a döndürme sözü' vermesinin ardından kritik gelişmeler yaşanıyor.

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Riyad'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le yoğun bağlantılar kurduğu iddiaları da üst düzeyde. Bu kapsamda İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan ile 'İran'a karşı' gizlice iletişim kurduğunu açıkladı.

Yapılan gizli görüşmelerle birlikte Arap-İsrail stratejik ortaklığının devam edebileceği düşünülüyor.

Cihazlara el konulacak

Yasağa aykırı davranılması durumunda fotoğraf ve video çekiminde kullanılan yarayan cihazlara el konulacağı ve yasal işlem yapılacağı açıklandı.

OYNAT 03:13 Riyad'ın 'İsrail' fetvası Kur'an'a aykırı! Suudi Arabistan Müftüsü Abdülaziz Al-i Şeyh'in 'İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığı' yönündeki fetvası soru işaretlerine yol açarken, Mümtahine Suresi'nde İslam'la savaşanlar için yer alan "Kim onları dost edinirse onlar zalimlerin ta kendisidirler" ayeti durumu en net biçimde açıklıyor. 'Dini değil siyasi' olarak yorumlanan fetva, Suudi Arabistan'ın son aylarda 'Ilımlı İslam' adı altında attığı adımların bir yansıması durumunda.



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