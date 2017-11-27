Merkel büyük koalisyon için uğraşıyor

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar partisinin, Sosyal Demokratlar ile bir "büyük koalisyon" hedefine yönelik görüşmeler yapmaya karar verdiği açıklandı.

Böylelikle, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde siyasi çıkmazın sona erdirilmesinin yolu açılabilir.

Merkel tehdit altında

Merkel'in muhafazakar bloğu, iş dünyasını destekleyen Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında kurulmaya çalışılan koalisyon görüşmeleri geçen hafta sonuçsuz kalınca iktidarda dördüncü dönemi tehlikeye giren Merkel'e Cuma günü Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) önemli bir destek gelmişti.

İstikrarı korumak ve seçimlerin yenilenmesinden kaçınmak için yoğun baskı altında bulunan SPD, önceki pozisyonunu değiştirdi ve Merkel'le görüşmeyi kabul ederek son dört yıldır içinde yer aldığı büyük koalisyonun tekrarı veya bir azınlık hükümeti ihtimalini artırdı.

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Toplantı 4 saat sürdü

Schleswig Holstein eyaletinin muhafazakar başkanı Daniel Guenther, Merkel'in Hıristiyan Demokratlar Partisi'nin (CDU) önde gelen üyeleriyle dün yaptığı dört saatlik bir toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Etkin bir hükümete sahip olma niyetindeyiz" dedi.

Guenther, "Bunun bir azınlık hükümeti değil, parlamento çoğunluğuna sahip bir ittifak olduğuna kesinlikle inanıyoruz; bu bir büyük koalisyon" dedi.

Bavyera CSU partisi lideri Horst Seehofer, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Muhafazakarların ve SPD'nin ittifakı, Almanya için en iyi seçenek; Hür Demokratlar ve Yeşiller ile yapılacak koalisyondan, yeni seçimlerden veya bir azınlık hükümetinden daha iyi" dedi.

Emnid şirketinin dün açıkladığı bir anket de, Almanların yüzde 52'sinin büyük koalisyona destek verdiğini gösterdi.

Anlaşma olmazsa azınlık hükümeti kurulacak

Büyük koalisyonu kurmaya çalışacağını Cumartesi günü açıklayan Merkel, yeni koalisyon oluşturuluncaya kadar lideri başkanı olduğu hükümetin görevde olacağını söylemişti.

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Merkel'in muhafazakar bloğunun gençlik kanadı, partilere Noel'e kadar anlaşmaları için baskı yaparken, anlaşma olmazsa muhafazakârların azınlık hükümetini seçmesi gerektiğini açıkladı.