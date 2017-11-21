Merkel dağıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, üçlü koalisyon kurma girişimlerinin başarısız kalmasından sonra azınlık hükümetiyle iktidar olmaktansa, seçimlerin yenilenmesinden yana olduğunu söyledi.

Ancak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Merkel ile dün yaptığı görüşmeden sonra, hükümet kurma çabalarına devam etmenin, siyasetçilerin seçmene borcu olduğunu söyledi.

Anlaşmayı engelleyen en önemli etkenin, 24 Eylül seçimlerinde güç kaybederek üçlü koalisyona mecbur kalan Merkel'in 2015 yılında 1 milyon sığınmacıyı ülkeye kabul etmesinin ardından doğan göç konusundaki uzlaşmazlık olduğu belirtiliyor.

Muhafazakarlar, iş dünyasını destekleyen Hür Demokratlar (FDP) ve çevreci Yeşiller Partisi arasındaki görüşmelerin dağılması, yeni bir seçim ihtimaline kapı açarken, 12 yıldır iktidarda olan Merkel'in de geleceği hakkında soru işaretleri doğuruyor.

Dün ARD televizyonuna yaptığı açıklamada Merkel bir azınlık hükümeti kurma konusunda kaygıları olduğu söyledi. Merkel, şu ifadeleri kullandı:

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"Benim görüşüme göre yeni bir seçime gitmek daha doğru olan yol."

Merkel, Steinmeier ile görüşmesinden sonra bir azınlık hükümetinde başbakan olmayı düşünmediğini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Alman demokrasisinin en ağır yönetişim krizinin yaşandığını söyleyen Steinmeier de bütün partilerden hükümet kurmak için çaba göstererek "ülkeye hizmet etmelerini" istedi.

Steinmeier'in bu sözlerinin, koalisyon görüşmelerinden çekilen FDP ve seçimde aldığı zayıf sonuçlar nedeniyle hükümete katılmama kararı alan Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) yönelik olduğu anlaşılıyor.

SPD'nin durumu yeniden değerlendirmesini isteyen Merkel, "İktidar olma seçeneğinin sorumluluğunu üstlenmeyi çok ciddi olarak yeniden düşüneceklerini umarım" dedi.

Merkel istifa etmeyi düşünmediğini ve lideri olduğu muhafazakar bloğun yeni bir seçime her zamankinden daha birlik içinde gideceğini söyledi.

"Yeni seçim olacaksa, bunu kabul etmek zorundayız. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum."

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