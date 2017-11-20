Merkel'den yeni seçim çağrısı

Almanya'da 24 Eylül'de düzenlenen genel seçimin ardından 18 Ekim'de başlayan koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine ülke siyasi krize girdi.

Almanya Başbakanı Merkel, koalisyon görüşmelerinin başarısızlığa uğramasının ardından 'erken seçim' çağrısında bulundu.

Merkel, "Azınlık hükümeti kurmaktansa, yeniden seçimlere gitmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

'Almanya'yı zor duruma düşürdüler'

Ardından SPD Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Schulz, söz konusu 4 partinin koalisyon görüşmelerinde başarısız olduklarına işaret ederek, bu partilerin genel seçimlerden 2 ay sonra Almanya'yı zor duruma düşürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'den çağrı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesindeki siyasi partilere çağrıda bulunarak yeni koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluklarından kaçmamalarını istedi.

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Cumhurbaşkanı Steinmeier, cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Almanya'da yaklaşık 70 yıldan bu yana ilk kez bir koalisyon hükümetinin kurulmasının başarısız kaldığını belirterek siyasi partilerin insanların refahından sorumlu olduklarını ve bunun için sorumlu şekilde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Hükümetin kurulmasının politikacıların seçmene karşı en büyük sorumluluğu olduğuna işaret eden Steinmeier, “Kim seçimlere siyasi sorumluluk için giriyorsa ve o sorumluluğu elinde bulunduruyorsa bundan kaçmamalı” ifadesini kullandı.

Gelecek günlerde koalisyon görüşmelerine katılan partilerin liderleri ile benzer görüşleri paylaşan diğer partilerin genel başkanları, Federal Meclis (Bundestag) Başkanı, Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat) Başkanı ve Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı ile de görüşeceğini ifade eden Steinmeier, Almanya gibi ekonomik açıdan güçlü bir ülkede sorumlulukların yerine getirilmemesinin komşu ülkeleri de endişeye sevk edeceğini kaydetti.

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DÜNYA Koalisyon ön görüşmede çöktü