DünyaMısır ile Ürdünden Kızıldenizde askeri tatbikat
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Mısır ile Ürdün'den Kızıldeniz'de askeri tatbikat

Mısır ile Ürdün arasında 2015 yılından beri her yıl ortak olarak düzenlenen askeri tatbikat Kızıldeniz'deki bir adada başladı. "Akabe-3" adı verilen tatbikatta adaya havadan asker indirilerek çıkarma yapıldığı açıklandı.

Haber MerkeziAA
Mısır ile Ürdün arasında gerçekleştirilen 'Akabe-3' isimli tatbikat başladı.
Mısır ile Ürdün arasında gerçekleştirilen 'Akabe-3' isimli tatbikat başladı.
Mısır ile Ürdün arasında gerçekleştirilen 'Akabe-3' isimli tatbikat başladı.
Mısır ile Ürdün arasında gerçekleştirilen 'Akabe-3' isimli tatbikat başladı.

Mısır ile Ürdün ordularının ortak askeri tatbikatı "Akabe-3"ün başladığı bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yazılı açıklamasında, Mısır ve Ürdün silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Akabe-3 tatbikatı kapsamında Kızıldeniz'deki bir adaya havadan asker indirildiğini ve çıkarma yapıldığını belirtti.

"Üst düzey bir çok askeri yetkili katılıyor"

Tatbikatta her iki ülkeden üst düzey birçok askeri yetkilinin hazır bulunduğunu aktaran Rufai, "Akabe-3, Mısır ordusunun kardeş ve dost ülkelerdeki muadilleriyle gerçekleştirdiği yıllık ortak tatbikatlar planı çerçevesinde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Rufai, ortak askeri tatbikatın süresine ilişkin bilgi vermedi.

Mısır ve Ürdün, 2015'ten beri her yıl ortak askeri tatbikat yapıyor.

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