Mısır'dan Refah Sınır Kapısı'nın açılışına erteleme

Mısır yönetiminin Sina'daki güvenlik durumları sebebiyle Refah Sınır Kapısı'nı açmayı ertelediği bildirildi.
Kahire'deki Filistin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Mısır yönetimi, Sina'da yaşanan güvenlik durumu nedeniyle Refah'ın açılışını ertelediğini tebliğ etti." ifadelerine yer verildi.
Filistin Yönetimine bağlı Sivil İşler Genel İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, dün yaptığı yazılı açıklamada, Mısır makamlarının Refah Sınır Kapısı'nı 25-26-27 Kasım tarihlerinde çift yönlü olarak açacağını bildirmişti.
Ariş kentindeki Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.