Mısırlı minik 'Ertuğrul'

Arapların özellikle de Mısırlıların "Diriliş Ertuğrul" sevgisi sınır tanımıyor. Başkent Kahire'nin güneyindeki Minya kentine bağlı Beni Verkan köyünde yaşayan Emin Muhammedeyn isimli Mısırlı, "Ertuğrul" ismini verdiği oğluna dizide kullanılan Kayı Boyu'na ait kıyafetler giydiriyor.

Başta Ertuğrul olmak üzere dizideki karakterlere büyük hayranlık duyduğunu belirten Muhammedeyn, Arapçada kullanılmayan bir isim olması ve halkın telaffuz etmekte zorlanmasına rağmen 28 Ekim'de dünyaya gelen oğlunun adını "Ertuğrul" koyduğunu söyledi.

Muhammedeyn, diziye ve karakterlerine duyduğu büyük hayranlığı ve oğluna "Ertuğrul" ismi vermeye giden süreci şöyle anlattı:

"Diriliş Ertuğrul dizisini uzun zamandır ailecek izliyoruz. Dizinin kahramanlarını çok sevdik. Bu arada bir oğlumuz dünyaya geldi. Eşim de 'Adını Ertuğrul koyalım mı?' deyince hiç tereddüt etmeden 'Evet' dedim ve oğlumuzun adını 'Ertuğrul' koyduk. Bir oğlum daha olursa onun adını da Turgut koyacağım. Çünkü bence Turgut, cesareti, gücü ve samimi dostluğu temsil ediyor."

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Oğlumuzun adını 'Ertuğrul' koyduk. Bir oğlum daha olursa onun adını da Turgut koyacağım.

Ailedeki tarih ve tarihi şahsiyetlere olan merakın sadece kendisiyle sınırlı olmadığını belirten Muhammedeyn, "Büyük ninemin adı da Arap dünyasındaki tarihi bir karakterin ismi olan Temadur. Galiba biz, tarihi şahsiyetleri ve o isimleri kullanmayı seviyoruz." dedi.

"Ertuğrul, mükemmel bir Müslüman lider portresi çiziyor"

İlk olarak geçen yıl bir arkadaşının tavsiyesi üzerine izlediği "Diriliş Ertuğrul" dizisinin, o günden itibaren sıkı bir takipçisi olduğunu kaydeden Muhammedeyn, "Dizi ilk izlemeye başladığım andan itibaren beni içine çekti. Ertuğrul karakterinden çok etkilendim. Bence o mükemmel bir Müslüman lider portresi çiziyor." diye konuştu.

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Oğluna bölgede pek de alışık olunmayan "Ertuğrul" ismini vermesinin köyde kısa süreli şaşkınlığa neden olduğunu söyleyen Muhammedeyn, şöyle konuştu:

"İnsanlar başlangıçta Ertuğrul kelimesini telaffuz etmekte zorlanıyordu. Ancak daha sonra alışmaya başladılar. Oğluma 'Ertuğrul' ismi verdikten sonra köyde diziyi izlemeyen kalmadı. Şimdi insanlar Süleyman Şah'ın oğlu Ertuğrul'un kim olduğunu öğrenmek istiyor."

"Evlatlarımı Süleyman Şah'ın evlatlarını eğittiği gibi eğiteceğim"

Dizide başta Ertuğrul ve babası Süleyman Şah olmak üzere, karakterlerin dillendirdiği repliklerin kendisini çok etkilediğini ifade eden Muhammedeyn, "Ben de evlatlarımı Süleyman Şah'ın evlatlarını eğittiği gibi eğiteceğim. Onlara Hakkı ve adaleti öğreteceğim" diye konuştu.

Diziyle birlikte Osmanlı tarihi ve kültürüne de merak sardığını anlatan Muhammedeyn, bu konuda yalnız olmadığını dile getirdi.

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Osmanlı kültürünü tanıyorlar

Muhammedeyn, "İnternette 'Ertuğrul' adını taşıyan diğer kullanıcılarla Osmanlı dönemine ait kültürel, tarihi, edebi bilgi belge görüntü ne varsa paylaşıyoruz. Sosyal paylaşım sitelerinde de bu konuda bilgi alışverişi yapıyor ve bu bilgilerin yayılmasını, bilinmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Son yıllarda Türk dizilerinin büyük ilgi gördüğü Ortadoğu'da "Diriliş Ertuğrul" dizisinin, Mısır'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Yemen, Cezayir gibi pek çok Arap ülkesinde büyük bir izleyici kitlesi bulunuyor.