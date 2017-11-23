Mugabe: Ülkemde ölmek istiyorum

Zimbabwe'nin görevinden istifa eden cumhurbaşkanı Robert Mugabe'ye, istifasının yolunu açan anlaşma uyarınca yasal dokunulmazlık sağlandı ve ülkesinde güvenliğinin korunacağı garanti edildi.

Zimbabwe'nin 1980 yılında elde ettiği bağımsızlıktan bu yana devlet başkanı olan 93 yaşındaki Mugabe, geçen hafta ordunun yönetime el koyması ve 19 Kasım'da partisi ZANU-PF'nin kendisini görevden almasının ardından dün istifa etmişti.

Mugabe tarafından azledilmesi askeri darbeyi tetikleyen eski devlet başkanı yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın da yarın yemin ederek devlet başkanı olması bekleniyor.

Bilgiyi veren bir hükümet kaynağı, Mugabe'nin Zimbabwe'de ölmek istediğini ve sürgünde yaşamayı düşünmediğini söyledi.

Yetkili olmadığı için yapılan anlaşmanın ayrıntılarını açıklamayan kaynak, "Bu (Mugabe) için çok duygusal ve kendisi bu konuda çok kararlı davrandı" dedi.

Kaynak, "Bu anlaşma istediği zaman ya da gerektiğinde ülke dışına çıkmasını engellemiyor ama güven içinde ülkesinde kalmasının sağlanmsı onun için çok önemli " dedi.