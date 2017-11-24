'Mursi'nin sağlık durumunun kötüye gidiyor'

Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğulları, başkent Kahire'nin güneyindeki Tora Hapishanesinde tutulan Mursi'nin sağlık durumunun kötüleştiğini bildirdi.

Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "4,5 yıldır hapishanede olan babamın sağlık durumu kötüleşmesine rağmen gerekli tıbbi bakımın sağlanmaması konusunda ısrar söz konusu." ifadesini kullandı. Ahmed, babasının hayatından Mısır makamlarını sorumlu tuttu.

Ameliyat edilmeli

Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi ise babasının şeker hastalığının ilerlediğini ve sol gözündeki görme sorunları nedeniyle de özel bir hastaneye nakledilip ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti.

Hayati tehlike oluşturuyor

Kamuoyunda "hapishaneler baskını" olarak bilinen davanın dünkü duruşmasında hakim, adli tıp doktorunun yardımıyla Mursi'nin sağlık kontrolünden geçmesine ve hazırlanacak kapsamlı bir raporun 10 Aralık'taki celsede sunulmasına karar vermişti.

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Mursi'nin savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksut ise yaptığı açıklamada, Mursi'nin şekerinin çok düştüğünü, bu durumun hayati tehlike oluşturduğunu ifade ederek, Başsavcı Nebil Sadık'ı konuyla ilgili bilgilendireceklerini söylemişti.