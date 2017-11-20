Nasrallah'tan silah açıklaması

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, herhangi bir Arap ülkesine silah yollamalarının söz konusu olmadığını, "sadece Gazze'ye füze gönderdiklerini" belirtti.

İran destekli Hizbullah örgütünün lideri Nasrallah, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısında alınan kararlar ve Lübnan'daki son siyasi gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları düzeyinde pazar günkü olağanüstü toplantısında Hizbullah'ın "terörist organizasyon" ilan edilmesinin "bekledikleri bir durum" olduğunu ifade eden Nasrallah, toplantıda alınan kararların "saçma" olduğunu ileri sürdü.

Nasrallah, "Toplantı bildirisinde bizim balistik füzemiz olduğunu ve bunu dağıttığımızı söylüyorlar. Elimizde balistik füze yok. Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Irak dahil hiçbir Arap ülkesine silah göndermedik. Hizbullah'ın Yemen'den Suudi Arabistan'a ateşlenen füzelerle herhangi bir bağı yok. Biz sadece bir yanda Suriye'de kendi silahlarımızla savaşırken Gazze'ye füze gönderdik." dedi.

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"Hizbullah'ın silahlarıdır"

Lübnan siyasetine de mesajlar veren Nasrallah, görevinden istifa ettiğini duyuran Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin ülkeye dönüşünü beklediklerini ve diyalog tekliflerine açık olduklarını belirterek, "Lübnan'ın güvenliği için en önemli faktör direniş ve Hizbullah'ın silahlarıdır. Eğer Lübnan'ın güvenliğini istiyorsanız, iç işlerimize karışmayın ve İsrail'i bize saldırması için kışkırtmayın." diye konuştu.

Irak'taki gelişmelere de değinen Nasrallah, terör örgütü DEAŞ'ın süresini doldurduğunu ancak ABD'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda DEAŞ'a destek sağladığını öne sürerken, "Irak'a çok sayıda askeri uzman gönderdik. DEAŞ'ın Irak'ta tamamen bitmesinin ardından bu uzmanlarımız geri gelecek." ifadelerini kullandı.