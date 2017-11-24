Nijerya'da 'Ümmet-i Muhammed' kuyusu açıldı

Denizli'de bir grup hayırsever topladıkları yardım paralarıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da su kuyusu açtırdı.

Dar'ul Erkam Foundation Başkanı Yunus Emre Akyol, Nijerya'da açılan su kuyusu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'den gelen yardımlar ile Nijerya'da "Ümmet-i Muhammed" adıyla su kuyusu açtıklarını söyledi.

Denizli Dini ve İlmi Araştırmalar Vakfı (DİAV) bünyesindeki hayırseverler topladığı yardımlarla ile su kuyusunu açtıklarını dile getiren Akyol, "Denizli'deki birçok hayırseverin biriktirmiş olduğu yardımlar ile bu kuyu açıldı. Özellikle 'Ümmet-i Muhammed' ismini vermek istediler ve biz de bu şekilde kuyuyu açtık." dedi.

'Nijerya'nın birçok bölgesinde suyun temin edilmesinde büyük güçlüklerle karşılaşılıyor'

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Bölgedeki su ihtiyacına değinen Akyol, "Bu köy su ihtiyacının olduğu bir bölge. Su burada para ile satın alınıyor ve pahalı olduğu için de kolaylıkla temin edilemiyor. Bu su kuyusu ile bölgedeki insanların su ihtiyacı giderilmiş olacak. Biz Türkiye'de su noktasında sıkıntı çekmiyoruz ama Nijerya'nın birçok bölgesinde temel ihtiyaç maddesi olan suyun temin edilmesinde büyük güçlüklerle karşılaşılıyor." diye konuştu.

Nijerya'daki hastalıkların en önemli sebeplerinden birinin temiz suya ulaşılamaması olduğunu vurgulayan Akyol, "Biz su kuyuları açarak sadece bu insanların su ihtiyacını karşılamıyoruz bununla birlikte temizlik için en büyük ihtiyaçları olan suyu kullanmalarına da vesile oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Akyol, "Bu su kuyusunun açılmasına vesile olan DİAV Başkanı Ergün Yılmaz ve vakıf gönüllüsü Erkan Korkmaz'a teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.