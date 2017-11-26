Pakistan hükümeti, gösterilerin durulmadığı başkent İslamabad’ın güvenliğini sağlaması için orduyu göreve çağırdı. Hükümet, Anayasa’nın 245’inci maddesini yürürlüğe koyarak, kamu kurumlarının güvenliği için yeterli sayıda asker görevlendirilmesini talep etti. Ülkede tüm sosyal medya sitelerine erişimde de kesinti yaşanıyor.

BAKANIN EVİNE SALDIRI

Pakistan’da polis, mahkeme tarafından iptal edilen seçim yasasındaki değişikliği protesto eden göstericilere operasyon düzenlemişti. Başkent İslamabad’da Feyzabad Kavşağı’nda neredeyse üç haftadır oturma eylemiyle yolu tıkayan göstericilere yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisi müdahale etti. Göstericilerin taşlarla karşılık verdiği arbedede başından yaralanan bir polis memurunun yaşamını yitirdiği belirtildi. Bazı göstericilerin İçişleri Bakanı Nisar Ali Han’ın Rawalpindi’deki evine saldırdığı ve ana giriş kapısını kırdığı bildirildi. Haber kanallarının operasyonu yayınlanmaları engellendi, Pakistan hükümeti, İslamabad ve Rawalpindi’de Facebook, Twitter ve Youtube’u kapattı.

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MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ

Öte yandan gece saatlerinde protestoculara yapılan müdahale durduruldu. Bir hükümet yetkilisi, Genelkurmay Başkanı Kamar Cavit Bajva'nın Başbakan Şahid Hakan Abbasi'yi telefonla arayarak eylemin barışçı şekilde sonlandırılması için yaptığı tavsiyenin ardından bu kararın verildiğini söyledi. Olaylarda 45’i polis 160 kişi tedavi altına alındı, 150 kişi de gözaltında alındı.

Ekim ayında seçim yasasında yapılan değişiklikle milletvekili adaylarının imzaladığı metinde “Yemin ederim ki Hz. Muhammed son peygamberdir” ibaresi “İnanıyorum ki Hz. Muhammed son peygamberdir” olarak değiştirilmiş ve tepkilere neden olmuştu.