Pakistan'da orduya 'güvenliği sağla' çağrısı

Pakistan İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 245. maddesi uyarınca ordu unsurlarının, asayişin sağlanması için sivil hükümet güçlerine destek sağlamak üzere başkent İslamabad'da görevlendirilmesini talep etti.

150 gösterici gözaltına alındı

Feyzabad Köprüsü ve çevresinde kasım başından bu yana oturma eylemiyle yolu kapatan çoğunluğu "Lebbeyk Ya Rasulallah" (Emret Ya Rasulallah) Hareketi üyesi göstericilere bu sabah saatlerinde yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisi müdahale etti.

Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden doktor Altaf Hüseyin, yaptığı açıklamada, operasyon sırasında yaralanan 45'i polis en az 160 yaralının tedavi altına aldığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin protestocuları göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştığı operasyon sırasında, 150 göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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Günün ilerleyen saatlerinde Pakistan Elektronik Medya Otoritesi (PEMRA) olaylarla ilgili yayın yasağı getirdi.

İslamabad dışında Karaçi, Lahore, Faysalabad ile Pencap, Sibdh ve Hayber Paktunkva eyaletlerinde göstericiler polisin sert müdahalesini protesto için sokağa çıktı.

Çatışmalarda 28 kişi yaralandı

Ülkenin en büyük şehri Karaçi'de polis ile protestocular arasındaki çatışmalarda 28 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, Daily Express gazetesine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonu savundu. Protestonun hiçbir meşru gerekçesi olmadığını öne süren İkbal, kanunda yapılan değişiklik sonrası protestoya konu olan, milletvekili aday beyanında yer alan Hatm-i Nübüvvete (Peygamberliğin Hazreti Muhammed ile birlikte sona ermesi) dair ifadelerin daha da güçlendirildiğini belirtti.

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Bakan İkbal, devlet karşıtı bazı grupların protesto bahanesiyle kaos ve anarşi yaratarak ülkeyi istikrarasızlığa sürüklemek istediklerini öne sürdü.

Hükümetin protestoyu barışçı yollarla sonlandırmak için her türlü girişimde bulunduğunu ifade eden İkbal, ancak protestocuların "çağrılarına kulak tıkadığını" söyledi.

Öte yandan, Cemaat-i İslami lideri Siraj-ul Hak, protestoculara şiddet uyguladığı için hükümeti eleştirdi.

"Hükümet güç kullanmak yerine protestocularla müzakere ederek sorunu barışçı şekilde çözmeliydi. Güç kullanılması meseleyi daha da zorlaştırdı." değerlendirmesinde bulunan Hak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatm-i Nübüvvete yönenlik bu kumpası ifşa etmek hükümetin sorumluluğundadır. Hatm-i Nübüvvet cümlesini değiştirmek isteyenlere bir şey yapılmadığı sürece halk tatmin olmayacaktır."

Pakistan Müslüman Birliği (PLM) lideri Çavdri Sucaat Hüseyin de eğer mevcut durum ciddiyetle ele alınmazsa "büyük felakete" yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Hüseyin, Başbakan Şadid Kağan Abbasi'nin olay bu noktaya gelmeden, bizzat gidip göstericilerle müzakere etmesi gerektiğini vurguladı.