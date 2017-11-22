Pakistanlı general İslam Ülkeleri Terörle Mücadele komutanı oldu

Pakistanlı general Rahil Şerif'in İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu komutanı olarak tayin edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, eski Pakistan Genelkurmay Başkanı Şerif, İslam ülkeleri koalisyonunun komutanı oldu.

Haberde, Pakistanlı general Şerif'in, "Koalisyon, İslam ülkelerinin çabalarını birleştirecek bir çatı görevi üstlenecek" şeklindeki sözlerinin yanı sıra, koalisyona genel sekreter olarak tayin edilen Tümgeneral Abdulilah bin Osman es-Salih'in, "Koalisyon üyesi ülkeler tarafından yapılacak öneri ve girişimlerin tartışılması için kurumsal bir platform oluşturulacak" ifadelerine yer verildi.

26 Kasım'da teröre karşı müttefiklik toplantısı yapılacak

Öte yandan, İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu üyesi savunma bakanlarının 26 Kasım'da "Teröre Karşı Müttefiğiz" sloganıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanacağı belirtildi.

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Haberde ayrıca, toplantıda, koalisyonun genel stratejisinin yanı sıra teröre karşı mücadele faaliyetlerini organize eden ve geleceğe dönük girişim mekanizmalarının ele alınacağı aktarıldı.

Pakistanlı General Rahil Şerif, 2013 ila 2016 tarihleri arasında Pakistan Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Aralık 2016'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 34 İslam ülkesinin teröre karşı koalisyon oluşturulduğu bildirilmiş, bu ülkeler, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Türkiye, Çad, Togo, Tunus, Cibuti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somali, Gabon, Gine, Filistin, Komor Adaları, Katar, Fildişi Sahili, Kuveyt, Lübnan, Libya, Maldivler Cumhuriyeti, Mali, Malezya, Mısır, Fas, Moritanya, Nijer, Nijerya ve Yemen olarak sıralanmıştı.

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