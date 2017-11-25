Paris sokaklarında kaplan telaşı

Fransa'nın başkenti Paris'te sirkten kaçarak sokaklarda korku dolu anlar yaşanmasına neden olan kaplan vurularak öldürüldü.

Le Parisien gazetesinin haberine göre Paris'teki bir sirkten nasıl kaçtığı belli olmayan ve öğleden sonra şehrin 15'inci bölgesinde görülen kaplan kısa süreli paniğe neden oldu.

Carlo-Sarrabezolles meydanında kurulan

Carlo-Sarrabezolles meydanında kurulan "Bormann Moreno" adlı sirkteki gösterilerde kullanılan kaplanın kontrol altına alınamadığı ve sirk çalışanları tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Haberde kaplanın kaçışı sonrası bölgede trafik ve tramvay seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

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Kaplanın kaçışı ile ilgili haberler sonrası sosyal medyada tepki gösteren Parisliler, sirkteki 3 metrekarelik bir kafeste üç kaplanın sergilendiğini ve bunun bir "eziyete dönüştüğünü" dile getirdiler.