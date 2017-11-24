Pentagon Kara Kuvvetleri

​ABD tarafından DEAŞ bahanesi ile PKK terör örgütüne verilen silahların yeni rotası Türkiye’nin operasyon hazırlığı yaptığı Afrin oldu.

ABD tarafından DEAŞ bahanesi ile PKK terör örgütüne verilen silahların yeni rotası Türkiye’nin operasyon hazırlığı yaptığı Afrin oldu. Pentagon’un gönderdiği 4 bin TIR dolusu yardımların boyutu, terör örgütünün yayınladığı son video ile birlikte daha iyi anlaşıldı. Tanklar, zırhlılar, ve üzerine uçaksavar monte edilmiş araçlarla konvoy oluşturan teröristler, işgal ettikleri Afrin’de propaganda görüntüleri çekiyor. Hatay sınırındaki ilçeyi yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda tünel ağıyla donatan teröristler, ABD tarafından gelişmiş tanksavar sistemleriyle de teçhiz ediliyor.

MEVZİLERE AT-4 DAĞITILDI

Türk askerine karşı kullanılmak üzere PKK’ya verilen tanksavarlardan bir kısmının görüntülerine Yeni Şafak ulaştı. Pentagon’un Türk tanklarına karşı kullanılmak üzere verdiği AT-4 tipi tanksavarlar, sınır hattı boyunca mevzilenen teröristlere dağıtılıyor. Türkiye ile 130 kilometre sınırı bulunan Afrin’i 2012 yılında işgal ederek tek taraflı kanton ilan eden PKK, Kandil’in atadığı elebaşıların bölgeye gelişiyle birlikte cephe tahkimatına hız verdi. ABD’nin zırhlı ve uçaksavarlar dışında örgüte yolladığı tanksavarların sayısı dikkat çekiyor.

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CEPHANE YAĞMUR GİBİ

AT-4 tanksavarlarının bir kısmı, Afrin-Raco bölgesinde inşa edilen yeraltı silah depolarında saklanıyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı fotoğrafta onlarca AT-4 istiflenmiş halde görülüyor. ABD’nin PKK’ya gönderdiği bu silah, Şırnak’ta 2 Kasım günü Mehmetçiğe karşı kurulan hain pusuda da kullanılmıştı. Pentagon’un, kara gücü PKK’ya desteği AT-4’ten ibaret değil. 200’den fazla Konkurs, Javelin ve TOW tipi antitank silahı ile birlikte 50’den fazla IGLA uçaksavar sistemi de Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere sınır boyuna konuşlandırıldı.

Elebaşı da geliyor

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PKK elebaşılarından Murat Karayılan’ın, teröristlere sözde moral vermek amacıyla Afrin’e geleceği iddia ediliyor. Yeni Şafak, Haseke’de el-Muhaberat ile PKK-PYD temsilcilerinin Murat Karayılan’ın Halep-Şeyh Maksud üzerinden Afrin’e geçmek istediği ve bu konuda rejim tarafından güvenlik garantisi istediği bilgisine ulaştı.

Temmuz-ağustos aylarında Afrin’de tüm kadronun değiştirilmesi operasyonunu yöneten Karayılan’ın, terör hattında yapılan hazırlıkları yerinde görmek için aböyle bir ziyaret planladığı belirtiliyor. Bu arada Ayn el-Arab’tan başlayarak Suriye PKK’sı PYD’nin tüm örgüt planlamasını yapan ve ABD ile ortak stratejisi belirleyen Ferhat Derik de Afrin’e gönderildi. Örgütün Suriye’deki ‘gölge lideri’ olan Derik, aynı zamanda Suriye PKK’sının çatı örgütü TEV-DEM’in de yöneticiliğini yapıyor. Askeri sorumlu Mahmud Berhadan’dan sonra Karayılan ve Derik’in de gelişiyle birlikte PKK yuvası haline gelen Afrin, çok yakında birçok elebaşına evsahipliği yapacak.

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