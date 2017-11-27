Pentagon'un üssü uydudan görüntülendi

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü YPG ile Rakka operasyonuna girişen ABD'nin, Suriye'nin kuzeyine yüzlerce TIR silah ve mühimmat gönderdiği uydu aracılığıyla görüntülendi.

İç savaşı izleyen gözlemcilerin paylaştığı görüntüler, ABD'nin Harab Işk köyündeki üssünde helikopterlerin sayısının arttığını ortaya koydu. Uydu görüntülerinde dikkat çeken en önemli yer ise, yüksek ihtimalle güvenlik gerekçesiyle üzeri kapatılmış beyaz nokta olarak görünüyor.

ABD, söz konusu üssü Mart 2016'da kurmuştu. Washington'ın Suriye'nin kuzeyinde Harab Işk dışında daha büyük bir hava üssü de var. Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan'da Ekim 2015'te kurulan üs, kargo uçaklarının da inebileceği büyüklükte.