PKK yanlısı vekil Alman Parlamentosu'nda YPG bayrağı açtı

Alman Parlamentosu'nda PKK yanlısı vekil Sevim Dağdelen, Almanya'nın 'terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar'ına yönelik yapılan bir oturumda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin bayrağını açtı.

Alman Der Spiegel, PKK yanlısı Dağdelen'in mecliste yaptığı konuşmada hâlihazırda Almanya'da yasak olan bayrağı göstermesinin tepkiye neden olduğunu yazdı.

PKK yanlısı Alman vekil Dağdelen, Almanya'nın DEAŞ'a karşı savaştığı halde, DEAŞ ile savaştığını iddia ettiği terör örgütü YPG'nin bayraklarını yasaklamasının mantıksız olduğunu öne sürerek terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin bayrağını açtı.

Almanya Parlamentosu Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Dağdelen'in hareketine tepki göstererek, "Böyle bir şey yapması gerekmiyordu" ifadesini kullandı.

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Alman meclisi, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD liderliğinde bulunan uluslararası koalisyonun içinde DEAŞ'a yönelik operasyonları uzatıp uzatmama konusunu görüşüyor.