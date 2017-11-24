Prens Selman'dan Hamaney'e 'Hitler' benzetmesi

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, İran'ın dini lideri Hamaney'i Hitler'e benzetti.
Prens Selman Newyork Times gazetesine verdiği röportajda İran dini lideri Hamaney'in "yeni Hitler" olduğunu savundu.Doğrudan Hamaney'i hedef alan veliaht prens, "Avrupa Hitleri tecrübe etti. Ortadoğu'da yeni bir Hitler istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilim, Lübnan Başbakanı'nın İran'ı suçlayarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa etmesinin ardından artmıştı.
"Gözaltındaki prenslerin yüzde 95'i anlaşmayı kabul etti"
Muhammed bin Salman, çok sayıda prens ve bakanın gözaltına alınmasına ilişkin "Onlara sahip olduğumuz dosyaları gösterdik ve bunları görür görmez (gözaltındakilerin) yüzde 95'i anlaşmaya varmak istedi" ifadesini kullandı.
Salman, prens ve bakanların gözaltına alınmasının 'siyasi rakiplerini' saf dışı bırakmak için bir hamle olduğu yönündeki iddiaların 'saçma' olduğunu söyledi.
- İngiliz basını, Suudi Arabistan'daki tasfiye operasyonlarının ardından 7 yıldızlı bir otele hapsedilen prens ve bakanlara işkence yapıldığını iddia etmişti. Amerikan paralı askerlerinin de yer aldığı işkence seanslarını bizzat Veliaht Prens Selman'ın yönettiği belirtiliyor.