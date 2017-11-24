Prens Selman'dan Hamaney'e 'Hitler' benzetmesi

İran dini lideri Ayetullah Hamaney ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, İran'ın dini lideri Hamaney'i Hitler'e benzetti.

Prens Selman Newyork Times gazetesine verdiği röportajda İran dini lideri Hamaney'in "yeni Hitler" olduğunu savundu.Doğrudan Hamaney'i hedef alan veliaht prens, "Avrupa Hitleri tecrübe etti. Ortadoğu'da yeni bir Hitler istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İran ile Suudi Arabistan arasında ipler Yemen sebebiyle de gerilmişti.

Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilim, Lübnan Başbakanı'nın İran'ı suçlayarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa etmesinin ardından artmıştı.

Suudi Arabistan'da 5 Kasım'da gözaltına alınan prenslerin 7 yıldızlı otelde tutulduğu açıklanmıştı. n

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"Gözaltındaki prenslerin yüzde 95'i anlaşmayı kabul etti"

Muhammed bin Salman, çok sayıda prens ve bakanın gözaltına alınmasına ilişkin "Onlara sahip olduğumuz dosyaları gösterdik ve bunları görür görmez (gözaltındakilerin) yüzde 95'i anlaşmaya varmak istedi" ifadesini kullandı.

OYNAT 05:38 Suud Prens Selman'ın 'Ilımlı İslam' çıkışının perde arkası Suudi Arabistan Krallığı'na 'yumuşak darbe' tanımıyla anılan tarihi bir olayla 'Veliaht' olarak atanan Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ın art arda aldığı 'reformist' kararlar dikkatleri çekiyor. "Ilımlı İslam'a döneceğiz" ifadeleriyle Batı ve Ortadoğu'da dikkatleri üzerine çeken 32 yaşındaki genç prensin uluslararası ilişkilerde kuracağı köprüler merakla bekleniyor.







Salman, prens ve bakanların gözaltına alınmasının 'siyasi rakiplerini' saf dışı bırakmak için bir hamle olduğu yönündeki iddiaların 'saçma' olduğunu söyledi.

İngiliz basını, Suudi Arabistan'daki tasfiye operasyonlarının ardından 7 yıldızlı bir otele hapsedilen prens ve bakanlara işkence yapıldığını iddia etmişti. Amerikan paralı askerlerinin de yer aldığı işkence seanslarını bizzat Veliaht Prens Selman'ın yönettiği belirtiliyor.

DÜNYA 'Suudi Prenslere işkence yapılıyor' iddiası