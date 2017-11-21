Putin ile Esed görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beşşar Esed, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye lideri Beşşar Esed'in, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldiği bildirildi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada Putin’in, Esed ile görüşmesinde Suriye’deki askeri sürecin sona yaklaşması, artık siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söylediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye lideri Beşşar Esed, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi

Suriye’de siyasi sürecin ana hatlarının belirlenmesi gerektiğine işaret eden Putin, “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. BM’nin himayesi altında yürütülecek siyasi süreçte sizin de bakış açınız önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

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Esed ise Suriye’de siyasi süreci destekleyecek tüm taraflarla diyaloğa hazır olduklarını savunarak, “Suriye’deki siyasi sürece dış güçlerin müdahil olmaması konusunda Rusya’nın desteğine güveniyoruz.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşşar Esed'i samimi bir şekilde karşıladı.

Açıklamada Putin’in, Esed'i Rus Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay yetkilileri ile tanıştırdığı kaydedildi.