Riyad- Tahran restleşmesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kasım ayı başında ülke içinde gerçekleşen tutuklamalardan sonra ilk kez geniş kapsamlı açıklamalarda bulundu. Amerikan New York Times gazetesinde Thomas Friedman’a Riyad’daki sarayında konuşan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülke içinde prenslere yönelik tutuklamalardan, Saad Hariri’nin istifası, İran ile ilişkiler ve geçtiğimiz haftalarda açıkladığı “Ilımlı İslam” projesine kadar geniş yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Muhammed bin Selman'ın, söyleşide İran dini lideri Ali Hamaney için “Ortadoğu’nun yeni Hitler’i” ifadesini kullanarak adeta İsrail’e ve ABD’deki Yahudi lobisine göz kırpması dikkat çekti. Selman, İran’a ilişkin, “Avrupa’dan öğrendik ki yatıştırma politikaları işe yaramıyor. Ortadoğu’da ve Avrupa’da yaşanları tekrar etmemek için İran’da yeni bir Hitler istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Geçen hafta İsrail eski Savunma Bakanı Moşe Yalon, Riyad için “bizim İbranice konuştuklarımızı onlar Arapça söylüyor” ifadelerini kullanarak, iki ülkenin İran konusunda hemfikir olduğuna dikkat çekmişti.

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HİZBULLAH’A KILIF SAĞLAMAYACAK

Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Friedman’a verdiği röportajda geçen Çarşamba ülkesine dönerek istifasını dondurduğunu ilan eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin artık Hizbullah’a kılıf olmayacağını söyledi. Selman, Hizbullah’ın İran’ın kontrolü altında Lübnan hükümetini yönettiğini iddia ederek, Hariri’nin bugüne kadar Hizbullah'a kadar kılıf sağladığını belirtti. Selman, Lübnan krizinin, Hariri'nin artık Hizbullah'a kılıf sağlamaktan vazgeçmesi üzerine çıktığını savundu.

İLK KEZ NET RAKAM TELAFFUZ ETTİ

Muhammed bin Selman, “yolsuzluk” gerekçesiyle prenslere, bakanlara ve işadamlarına yönelik tutuklamaların bir güç mücadelesi olmadığını iddia ederek, tutuklu kişilerin suçlarını kabul ettiklerini “Onlara elimizdeki bütün dosyaları gösterdik ve görür görmez yüzde 95’i anlaşma yapmaya razı oldu” açıklamasıyla savundu. Selman, söyleşide tutuklu kişilerden geri alınan meblaya ilişkin ise ilk kez net bir tutar vererek, “Savcı, uzlaşmalardan elde edilecek miktarın yaklaşık 100 milyar doları bulabileceğini söyledi” dedi.

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1979 ÖNCESİNE DÖNECEK

Veliaht Prens, çok ses getiren “ılımlı İslam” çıkışına ilişkin de detaylı açıklamalarda bulundu. Selman, “İslam’ı yeniden yorumlamıyoruz, İslam’ı kökenlerine yeniden döndürüyoruz.” savunmasını yaparak, “Bu yolda da en büyük aracımız Hz. Muhammed’in uygulamaları ve 1979’dan önce Suudi Arabistan’daki günlük yaşam” ifadelerini kullandı. Selman’ın Hz. Peygamber dönemine ilişkin örnekler olarak, “tiyatrolar bulunduğunu, kadınlar ve erkeklerin günlük hayatta iç içe olduğunu ve Suudi Arabistan’da Hristiyanlara ve Yahudilere saygı duyulduğunu” kaydetti.