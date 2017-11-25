Sabotaj talimatı

Terör örgütünün Kandil, KCK ve Suriye’deki Tev-Dem çatı yapılanmaları 2017 kış döneminde Suriye ve Türkiye’de suikast ve sabotaj eylemlerine ağırlık verme kararı aldı. Örgüt bu eylemler için el yapımı özel bomba düzeneği de geliştirdi. ABD destekli PKK, kış dönemi sabotaj eylemlerinde DEAŞ’la birlikte hareket edecek.

ÜÇ BÖLGE İÇİN HAZIRLIK

Alınan bilgiye göre PKK, kış dönemi sabotaj saldırıları için öncelik verdiği bölgeleri üçe ayırdı. Bölücü örgüt, öncelikle Türkiye sınırları içinde canlı bomba, suikast ve EYP’lerle gazeteci, siyasetçi, kanaat önderi gibi kişileri hedef alacak. İkinci eylem yeri olarak Fırat Kalkanı bölgesini belirleyen örgüt, üçüncü bölge olarak ise İdlib’de TSK ve muhalif gruplardan önemli isimlere yönelik saldırılar tasarlıyor.

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PKK-ABD ittifakının elinde Telafer, Musul, Deyrizor ve Rakka’dan kaçarak teslim olan 3 binin üzerinde DEAŞ’lı terörist bulunuyor. Terör örgütü 2017 kış dönemi için planladığı saldırıların bir kısmını DEAŞ’lılar eliyle gerçekleştirecek. ABD’nin ‘muhaliflere yardım’ görüntüsü altında kurduğu Pentagon’a bağlı gruplar da PKK’nın Fırat Kalkanı bölgesine yönelik sabotajlarına aracılık edecek. Bu gruplardan ‘Mutasım Tugayı’ PKK’nın saldırılarına istihbarat desteği verecek. Yeni Şafak, doğrudan ABD’ye bağlı tugaylardan olan Mutasım Tugayı’nın bileşeni ‘Uveyyid Ebu Sakır’ grubunun PKK’ya militan, bomba ve lojistik konusunda aktif destek vereceği bilgisine de ulaştı.