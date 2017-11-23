Sisi’den yeni Türkiye düşmanlığı

Son olarak Mısır devlet haber ajansı MENA, Genel İstihbarat Servisi’nden yapılan bir soruşturmanın sonuçlarına göre, 29 kişinin Mısır’daki Müslüman Kardeşler hareketinin tekrar iktidara getirilmesi planı uyarınca telefon görüşmelerini kaydederek Türk istihbaratına bilgi aktardıklarını iddia etti. Mısır rejimi daha önce de Katar yönetimine yönelik benzer asılsız iddialarda bulunmuştu. Casusluk iddiasının, önceki günkü G.Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır zirvesinden hemen sonra gelmesi dikkat çekti.