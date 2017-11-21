Soçi'de Genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü

Genelkurmay Başkanı Akar Rusya'da Ru ve İran genelkurmay başkanları ile üçlü toplantıda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Soçi'de Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ikili ve üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yarın Soçi'de yapılacak "Suriye" konulu üçlü zirve öncesinde gerçekleşti.

Toplantılarda, Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadelede yapılan iş birliği ve bölgede oluşturulan "Gerginliği Azaltma / Çatışmasızlık Bölgeleri" kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.

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