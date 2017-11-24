DünyaSPDden koalisyon görüşmelerine yeşil ışık
AVRUPA

SPD'den koalisyon görüşmelerine yeşil ışık

Almanya'da "Jamaika koalisyonu" için kurulan masanın FDP tarafından yıkılmasının ardından hükümet kurulması için SDP'den ışık geldi. Merkel'in SPD ile oluşturacağı 'Büyük Koalisyon' erken seçim dışındaki tek seçenek olarak görülüyor.

Haber MerkeziAA
Merkel'in genel seçimlerden alınan sonuçtan ders çıkarmadığı belirtildi.
Merkel'in genel seçimlerden alınan sonuçtan ders çıkarmadığı belirtildi.

Almanya'da Merkel'in başında olduğu Muhafazakar Demokratlar'ın FDP ve Yeşiller ile yürüttüğü koalisyon görüşmelerinin çökmesinin ardından tıkanan koalisyon görüşmelerine Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) yeşil ışık geldi.

SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil, partisinin koalisyon görüşmelerine açık olduğunu, "SPD görüşmelere hayır demeyecek" sözleriyle açıkladı.

'Büyük Koalisyon' şansı

Seçimlerde en çok oyu alan ikinci parti olan SPD, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en başarısız seçimini geçirdiği için muhalefette kalma kararı almış ve koalisyon görüşmelerine katılmayacağını belirtmişti.

Jamaika Koalisyonu için görüşmelerin tıkanmasının ardından Angela Merkel'in SPD ile oluşturacağı 'Büyük Koalisyon' erken seçim dışındaki tek seçenek olarak görülüyor.

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