Sudan ile Güney Sudan arasındaki sınır belirsizliği devam ediyor

Sudan ile Güney Sudan arasındaki Ortak Sınır Komitesi, üzerinde anlaşmazlık bulunan bölgeler için tam bir anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

Komitenin Sudan Başkanı Abdullah Sadık ile Güney Sudan Başkanı Darius Garang, başkent Hartum'da 4 gün süren görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bazı noktalarda anlaştıklarını, bazılarında ise anlaşamadıklarını belirten Sadık, "Sınırları belirlemek uzun ve zor bir işlem. Komite, halihazırda anlaşmazlık meselelerini kamuoyuyla paylaşamayacak. Görüşmeler yakın zamanda Cuba'da devam edecek." dedi.

"Çalışma henüz bitmedi"

Komitenin büyük bir iş başardığını, ortak iş birliği ve sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını dile getiren Sadık, "Çalışma henüz bitmedi. Konuyla ilgili temel bilgileri paylaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Güney Sudan, 2011'deki referandum sonucu Sudan'dan ayrılmıştı. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 2 ülke arasındaki anlaşmazlıklara çözüm amacıyla 2013'te taşımacılık, ticaret, petrol, güvenlik ve sınır ticareti alanlarında 9 anlaşmayı kapsayan iş birliği protokolü imzalanmıştı. Ancak bazı bölgeler üzerinde anlaşmazlık bulunması nedeniyle taraflar arasındaki sınırların belirlenmesi için görüşmeler sürüyor.