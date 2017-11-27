Sudan'da tutukluları taşıyan araçlara pusu: 9 asker ölü

Sudan'ın Darfur bölgesinde tutukluları taşıyan iki aracın pusuya düşürülmesi sonucu çıkan çatışmada 1 tuğgeneral ile 9 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, orduya bağlı Hızlı Destek Güçleri Sözcüsü Albay Abdurrahim el-Cali, Darfur'un kuzeyindeki Musteriha bölgesinde tutukluları taşıyan iki aracın kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce pusuya düşürüldüğünü belirtti.

Cali, Hızlı Destek Güçleri Komutanı Tuğgeneral Abdurrahman Cuma komutasındaki güçlerin, olayın ardından askeri destek için bölgeye hareket ettiğini ve saldırganlarla çatışmaya girdiğini söyledi.

Çatışmada, Tuğgeneral Cuma ile 9 askerin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan da ölenlerin olduğunu anlatan Cali, diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

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Cali, öte yandan halkın elindeki ruhsatsız silahların toplanması amacıyla başlatılan çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Sudan'da ruhsatsız silahların öncelikle gönüllü olarak teslim edilmesi, bir sonraki adımda ise zorla toplanması için harekete geçilmişti.