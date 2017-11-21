Suriye muhalefeti toplantısı ertelendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yarın başlaması planlanan Suriye muhalefeti toplantısının ertelendiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 22-24 Kasım'da Riyad'da düzenlenmesi planlanan Suriye muhalefeti toplantısı ileri bir tarihe bırakıldı.

Toplantının, muhalifler arasındaki ihtilaflar ve bunun sonucunda dün başta Müzakere Yüksek Komitesi Genel Koordinatörü Riyad Hicab ve diğer bazı muhalif liderlerin istifa etmesi nedeniyle ertelendiği iddia ediliyor.

Pürüzler giderildikten sonra

Bazı muhaliflerin Riyad'a ulaştığı, toplantı için ihtilaflı konuların görüşüldüğü, aradaki pürüzler giderildikten sonra geniş katılımlı toplantının yapılacağı kaydediliyor.

Suudi Arabistan makamlarından henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, pürüzlerin giderilmesi halinde toplantının gelecek hafta gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.

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Suudi Arabistan hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada, başkent Riyad'da 22-24 Kasım tarihlerinde geniş katılımlı Suriye muhalefeti toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.