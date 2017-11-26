Suriye'de öldürülen kadınların yaklaşık 25 bini belgelendi

Suriye'de çatışan gruplar tarafından tutuklanmış kadınların en az 8 bin 289'nun SNHR tarafından tespit edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Mart 2011'den Kasım 2017'ye kadar çıkan çatışmalarda öldürülen kadınların 24 bin 746'sının belgelediğini açıkladı.

SHNR, 7. yılındaki iç savaşta saldırı ve çatışmalarda hayatını kaybedenler üzerine yaptığı çalışmalarda kadınlara ait verileri paylaştı.

Araştırmaya göre, iç savaşta ölen ve kayıtları bulunarak belgelenebilen kadınların sayısının 24 bin 746 olduğunu duyuran SNHR, sayının yalnızca kesin tespitleri kapsadığını bildirdi.

20 bin 919 kadın öldürüldü

SNHR raporunda, Beşşar Esed rejiminin saldırılarında yaşamını yitiren 20 bin 919 kadını, kanıtlarla tespit ettiklerini belirtti.

Raporda, rejim güçlerine hava desteği vermek için Eylül 2015'de Suriye'ye müdahale eden Rusların hava saldırılarında ise 988 kadının öldüğünün kanıtlandığı bilgisine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları ve mayınları yüzünden ölen 573 kadının tespit edildiği belirtilen raporda, terör örgütü PKK/PYD'nin rastgele saldırılarında ölen kadınların ise 136'sı belgelenebildi.

Ağın raporunda, Eylül 2014'ten sonra Suriye'ye müdahale eden DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin ise düzenlediği hava saldırılarında 611 kadının hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Askeri muhalifler ve rejim karşıtı askeri grupların rejimle çatışmalarında 963 kadının öldüğüne yer verilen raporda, ülkede bilinmeyen tarafların işlediği suçlarda ise 556 kadının yaşamını yitirdiğinin belgelendiği vurgulandı.

İşkenceden ölümler

Raporda, "Mart 2011'den Kasım 2017'ye kadar 57 kadının, çatışan taraflar yüzünden hayatını kaybettiğini belgeledik." ifadelerine yer verildi.

Rapora göre, rejim güçleri 41, DEAŞ, 13, PKK/PYD 2, askeri muhalifler 1 kadını işkence ederek öldürdü.

Tutuklamalar

Suriye'de çatışan gruplar tarafından tutuklanmış kadınların en az 8 bin 289'nun SNHR tarafından tespit edildi.

Buna göre, rejim güçleri 6 bin 736, askeri muhalifler ve rejim karşıtı gruplar 959, PKK/PYD 257, DEAŞ ise 337 kadını tutukladı.

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Rejim güçlerinin ve destekçilerinin kadınlara yönelik işledikleri suçların bir an önce son bulması gerektiğine vurgu yapılan raporda, Suriye'deki kadınları çatışmalardan korunması için Birleşmiş Milletlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiği kaydedildi.