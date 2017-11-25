Suudi Prens'in otelini satıyorlar

Suudi Arabistan'daki operasyonda gözaltına alınanlardan birisi de milyarder iş adamı Velid bin Talal

Suudi Arabistan'daki tasfiye dalgasında gözaltına alınan dünyanın sayılı zenginlerinden Suudi Prens El-Velid bin Talal'ın Lübnan'da ortağı olduğu oteller satılığa çıkarıldı.

Dünyanın sayılı zenginlerinden Suudi Prens Talal'in, ortağı olduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un sahilinde oteller ve iş merkezlerinin bulunduğu bölgede yer alan beş yıldızlı "Four Seasons" ve "Movenpick" otelleri satışa çıkarıldı.

Lübnan Otelcilik Sendikası başkanı Vadih Kenan, gözaltına alınan Prens Talal'in sahibi olduğu Suudi Arabistan merkezli Kingdom Holding'in adı geçen otellerin ortağı olduğunu doğruladı.

Suudi Arabistan’da çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisini kapsayan gözaltı dalgası ülke tarihinde bir ilk olarak değerlendiriliyor. Gözaltına alınanlar arasında Kral Abdullah dönemindeki etkili isimlerden, Kraliyet Divanı Başkanlığını yapan Tuveyciri, milyarder iş adamı Velid bin Talal ve kamuoyunun yakından tanıdığı eski bakan, üst düzey yönetici, medya patronları ve iş adamları yer alıyor. (Anadolu Ajansı)

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Kenan, otellerin satılma kararının Suudi Arabistan'daki tutuklamalarla ilgisinin bulunmadığını, kararın Prens Talal'ın tutuklanmasından önce alındığını aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı üst düzey bir banka yetkilisi ise, Lübnanlı bir bankanın otelleri satın almak için Prens Talal ile uzun süre önce iletişime geçtiğini ve Beyrut'un en değerli bölgesinde yer alan 300 odalı Four Seasons oteli için değerinin altında olan 150 milyon dolar fiyat verdiğini söyledi.



OYNAT 00:00 Gözaltındaki Suudi prenslerin oteldeki görüntüleri ortaya çıktı Suudi Arabistan'da geçtiğimiz akşam 11 prens ve çok sayıda iş adamı 'yolsuzluk'tan gözaltına alındı. Suudi prenslerin gözaltında tutuldukları otelden çekildiği iddia edilen bazı görüntüler orta çıktı. Görüntülerde otelin lobisinde yer yatağında yatan ve üzerlerini battaniyeyle örtmüş kişiler görünüyor. Yerde yatan kişilerin gözaltına alınan prenslere ait olduğu iddia edildi.











Yetkili, otellerin satışının kısa süre içinde tamamlanmasını beklediklerini ve sonucun kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Kurulan, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu; tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

DÜNYA Suudlu prensler 7 yıldızlı otelde tutuluyor

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk davaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

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