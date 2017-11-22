'Terörist unsurlar süreçten dışlanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Soçi'de Sanatoryum Rus'taki Suriye konulu üçlü zirvesi saat 18.40'da sona erdi.

Liderler ortak basın toplantısında konuştu.

Liderlerin konuşmasından satır başları:

Rusya Devlet Başkanı Putin

Türkiye, İran ve Rusya, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin yapılması konusunda mutabık kalmıştır.

Türkiye, İran ve Rusya arasındaki zirvede, Suriye’nin sosyal ve ekonomik açıdan yeniden inşasını istişare ettik.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani

3'lü zirve Suriye'deki barış ve istikrarın oluşması için zemin hazırlamış oldu.

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Suriye kongresinde yeni anayasa için zemin oluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Vardığımız noktanın, Suriye'nin istikrara yeniden kavuşması için umut ışığı teşkil edeceğine inanıyorum.

2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararında tanımlandığı üzere, Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine yardımcı olmak husunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz.

Bugünkü ortak açıklamamız, işbirliğimizin esaslarını yansıtan ilk adımdır. Ancak bu çabanın başarısı başta rejim ve muhalefet olmak üzere tarafların tutumuna bağlıdır.

Ülkelerimiz arasındaki bu verimli işbirliğinin tüm bölgeye olumlu etki yapmasını, bölgedeki gerginlikleri ve mezhebi ayrışma riskini azaltmasını ümit ediyoruz.

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Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkemizin milli güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir.

Milli güvenliğimize kasteden bir terör örgütü ile aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir.

Uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine bağlılığımızı ifade ediyorsak, bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bir çeteyi meşru bir aktör olarak göremeyiz.

Toplantı öncesi liderler açıklamalarda bulunmuştu

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Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine yardımcı olmak husunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz.

Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye savaşını bitirmek ve ülkeden teröristleri temizlemek üzere aldıkları inisiyatif başarıya ulaşırken, üç garantör ülke siyasi çözümün temelini atmak üzere ilk kez liderler seviyesinde buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin üçlü zirvesinde ana gündem maddesi, ülkede savaşın sona erdirilmesi ve siyasi geçiş.

Putin teşekkürle başladı

Putin, Türkiye ve İran'a teşekkürle başladı. Rus lider, "Türkiye ve İran sayesinde DEAŞ, Suriye'yi ele geçiremedi" dedi.

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Ruhani'den işbirliği mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Barış sürecinde üç ülke işbirliği içinde" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm konuları 3'lü formatta ele alma fırsatımız oldu.Kalıcı siyasi çözüm için tüm çevreler katkı sağlamalı" dedi. Erdoğan ayrıca 'Bugün kritik kararlar alacağımızı düşünüyorum' ifadelerini de kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ve Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye ve İran DEAŞ'ın Suriye'yi ele geçirmesini engelledi" açıklamasını yaptı.





OYNAT 01:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanatoryum Rus'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

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