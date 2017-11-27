Trump: CNN yalan merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, CNN International TV kanalının ‘yalan haber kaynağı’ olduğunu iddia etti. Trump, Twitter hesabından “Fox News, ABD’de CNN’den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International halen önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor. Dış dünya onlardan gerçeği göremiyor” paylaşımında bulundu. Paylaşım, 17 binden fazla kullanıcıdan retweet alırken, 36 bin kullanıcı tarafından da cevaplandı.

“YANILIYORSUNUZ”

CNN televizyonu da kurumsal iletişim hesabından Başkan Trump’a cevap verdi. CNNPR hesabından, “ABD’yi dünyaya karşı temsil etmek CNN’in görevi değil sizin göreviniz. Bizim işimiz haber yapmak” paylaşımında bulunuldu. ABD Başkanı’na yanıt verenler arasında eski Dışişleri ve Savunma (Pentagon) Bakanlıkları Sözcüsü John Kirby de yer aldı. Kirby yanıtında, “Kusura bakmayın ama efendim yanılıyorsunuz” ifadelerini kullandı.