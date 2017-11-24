TSK'dan Halep'te ikinci gözlem noktası

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Halep’in batısındaki Afrin kasabasının Kafr Bassin köyünde gözlem noktası kurdu.

İdlib’de 3’üncü gözlem noktasını oluşturmak için Suriye’ye giren TSK unsurlarının bir kolu Afrin bölgesine doğru kaydı. Hedefi teröristleri püskürtüp bölgeyi güvenli hale getirmek olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kafr Bassin köyünde gözlem noktası kurdu. TSK’nın bölgeye İdlib ve Halep’in kırsal kesimlerinde bulunan Özgür Suriye Ordusu’nun en büyük gruplarından biri olan Nur el-Din el Zinki Tugayı ile koordineli bir şekilde girdiği belirtildi.

GÜNDEM TSK'dan İdlib açıklaması: Gözlem noktası oluşturuldu

DÜNYA PYD İdlib'deki TSK gözlem noktasına saldırdı

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