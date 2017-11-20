Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Türkiye, Avrupa'nın en büyük komşusudur. Avrupa'da en büyük, iyi silahlanmış, iyi eğitilmiş ve her şeyden öte reel savaş eylemlerine katılmış bir orduya sahip, muazzam bir devlettir." dedi.

Başkent Sofya'da Ulusal ve Dünya Ekonomi Üniversitesi'nde konuşan Borisov, AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Sözlerine, "Son derece karmaşık zamanlarda yaşıyoruz. Eski nesillerin savaş, yoksulluk ve sefaleti, yeni nesillerin ise savaşı tarihte olağan bir şey olarak hatırladığı bir dönemdeyiz." diyerek başlayan Borisov, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye politikasını eleştirdi.

Borisov, Türkiye'nin Norveç'teki NATO tatbikatında bulunan 40 askerini geri çekmesine ilişkin, "Komşumuz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Norveç'teki 40 askerini geri çekerek verdiği mesaj, benim de Avrupa Konseyi toplantılarında uzun zamandır vermiş olduğum ve görmeleri gereken bir mesajdır. Çünkü ortada olayları yorumlama çelişkisi söz konusu. Çünkü Avrupalı liderler, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu olunca onları (Türkiye’yi) tamamen reddediyor. Böylece tarafların arasında bir yakınlaşma yolu kalmıyor." diye konuştu.

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'Türkiye hem NATO hem Avrupa’da stratejik ortak olmalı'

Kendisinin, bu meseleyi Avrupa Konseyinin toplantılarında gündeme getirdiğini belirten Borisov, "Hele son konseyde onlar, Türkiye'yle her türlü görüşmelerin kesilmesini istemişti. Oysa Türkiye Avrupa'nın en güçlü ordusuna sahip. Türkiye hem NATO hem Avrupa’da stratejik ortak olmalı. Burada ülkenin AB üyeliği söz konusu değil. Ancak biz Türkiye ile diyalog ve anlaşmaların sürecine sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

AB'deki birçok mevkidaşının, göç krizi konusunda Türkiye ile anlaşmanın iptali için ısrar ettiğini, Bulgaristan'da bile bu konuda muazzam bir baskının yaşandığını belirten Borisov, şöyle devam etti:

"Türkiye, Avrupa'nın en büyük komşusudur. Avrupa'da en büyük, iyi silahlanmış, iyi eğitilmiş ve her şeyden öte reel savaş eylemlerine katılmış bir orduya sahip, muazzam bir devlettir. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (göç konusunda) anlaşmaya vardıktan sonra Bulgaristan'a karşı göç baskısı sıfıra indi. Sınırda günde bir-iki kişi yakalanıyor. Türkiye ile aramızda geri kabul anlaşması olmamasına rağmen onlar kaçakları geri alıyor. Bu arada yaklaşık 3 milyon göçmen orada tutuluyor. Madem ki Almanya'da bile kaçak göç konusunda görüş birliği sağlanamıyor (Türkiye'de bekleyen) milyonlarca sığınmacı Avrupa'ya gitmeye başladığında ne olacak?"

'Adeta 'putperest' muamelesi gördüm'

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Başbakan Borisov, Türkiye ile kaçak göç konusundaki anlaşmanın iyi işlediğine, göç baskısının AB sınırlarının dışında tutulmasının en doğru olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

Borisov, "Son iki yıldır Avrupa Konseyinde bu görüşümü anlatırken adeta 'putperest' muamelesi gördüm. Beni uyaranlar da oldu. Ancak bence, AB kendi içindeki üyelerinin arasına duvar çekmek yerine, sahip olduğumuz tüm olanakları kullanarak dış sınırlarını duvarlarla kapatmalı." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin kriz bölgeleri ile ilgili politikasını da eleştiren Borisov, "Müdahale ettiğimiz yerde ayakta duran tek bir bina kalmadı. Ne Irak ne Suriye ne Libya'da sağlam bir bina kaldı." dedi.

'Erdoğan'ın iradesi sayesinde 3 milyon kişi (sığınmacı) Türkiye'de duruyor'

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Suriye'deki savaş nedeniyle yasadışı göç sorununun görüşüldüğü forumlara Türkiye, Rusya, İran, ABD gibi ülkeler bir araya gelirken Avrupa'nın göçmen almaya devam ettiğini anlatan Borisov şöyle konuştu:

“Derdimiz yeniden yerleştirme. Avrupa için kriz olan bir sorun masaya yatırıldığında bizim görüşmelerde olmamamız normal mi? Avrupalı liderler, bundan sonra pasif kalma şansına sahip olmadığımızın farkında olmalı. Gördüğünüz gibi göçmenler Avrupa’ya doğru kaçıyor. Türkiye, Rusya, ABD ve İran'a saygım sonsuz ancak göç bize doğru geliyor. Göçmenler Rusya, İran'a değil bize doğru geliyor. Zaten Arap dünyası onları kabul etmiyor."

Konuşmasında AB'nin Türkiye ile ilgili tavrına değinen Borisov, "Bugün Erdoğan'a karşı konuşman kolay. Peki, bundan ne kazanıyorsun? Erdoğan'ın iradesi sayesinde 3 milyon kişi (sığınmacı) Türkiye'de duruyor. Bunlar Almanya'ya ulaşana kadar Bulgaristan ve Yunanistan ne olacak?" ifadelerini kullandı.