'Türkiye daima Filistin davasına destek veriyor'

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, Filistinli gruplar arasında yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak toplantıda ulusal uzlaşıyla ilgili konuların nihayete erdirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Rıdvan, yaptığı açıklamada, "Kahire'deki görüşmede, ulusal uzlaşıyla ilgili meselelerin tamamlanması hedefleniyor. Toplantıda seçimler, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) meselesi ve özgürlükler konuları masaya yatırılacak. Bu konuların hayata geçirilmesi için tüm Filistinli grupların onayı gerekli." diye konuştu.

Hamas'ın uzlaşının başarıyla tamamlanması için kendinden istenenleri yerine getirdiğini vurgulayan Rıdvan, "İdari komiteyi feshettik, Gazze'deki tüm çalışmaları uzlaşı hükümetine devrettik, ayrıca sınır kapılarını uzlaşı hükümetine teslim ettik." açıklamasında bulundu.

"Gazze'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor"

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Rıdvan, "Sayın Mahmud Abbas'ın Gazze'ye yönelik yaptırımları kaldırması ve sınır kapılarını açması gerekiyordu. Ancak bu konuda bir atılım gerçekleşmedi. Filistin halkının, uzlaşının meyvelerini tatması için bu adımların gerçekleşmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan uzlaşının gereklerini yerine getirmesini talep eden Rıdvan, "Geri adım atmak doğru değil. İç krizlerin çözülmesi ve özgürce yaşamak Filistin halkının hakkı." diye konuştu.

İran ile ilişkiler

Hamas'ın İran ile ilişkilerine değinen Rıdvan, Hamas'ın bölgedeki çeşitli kesimlerle iç işlerine müdahale etmeden dengeli bir iş birliği içinde olmayı hedeflediğini belirtti.

Rıdvan, "İran ile ilişkilerimizi yenilediğimiz şu dönemde, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır dahil olmak üzere tüm Arap ve İslam ülkeleriyle olumlu ilişkiler kurmaya önem veriyoruz. Hamas, Filistin direnişine destek için İran ile ilişkilerini iyileştirdi. Çünkü İran direnişe destek oldu ve oluyor." dedi.

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Hamas'ın hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmediğini vurgulayan Rıdvan, "Hareketin temel mücadelesi işgalci İsrail ile. Bu nedenle herhangi bir Arap ya da İslam ülkesiyle iş birliği kurduğumuzda bu bir eksene kaymak değildir. İlişkiler Filistin davasına destek talebiyle İslam ümmeti ile kuruluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkiler

Rıdvan, Hamas'ın Türkiye ile stratejik ilişkileri bulunduğunu ve bundan memnun olduklarını belirterek, "Türkiye, daima Filistin davasına destek veriyor." dedi.

Hamas yetkilisi Rıdvan, Türkiye'nin aynı şekilde Filistin'de ulusal uzlaşıya destek verdiğini ifade etti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Filistinli grupların, sürecin ilerleyişini gözden geçirmek için yarın Kahire'de toplanması bekleniyor.