Türkiye ile Katar arasında güvenlik komitesi toplantısı yapıldı

Katar ile Türkiye arasında suç ve terörle mücadelede iş birliğinin arttırılması amacıyla dördüncü güvenlik komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki İçişleri Bakanlığı Genel Emniyet Karargahında gerçekleşen toplantıda Katar heyetine, Katar-Türkiye Ortak Güvelik Komitesi ve Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı Tümgeneral Abdulaziz Abdullah el-Ensari, Türk heyetine ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı başkanlık etti.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çakıcı yaptığı açıklamada, "Bu toplantı, 2011 yılında iki ülke arasında imzalanan güvenlik iş birliği protokolü kapsamında gerçekleşti. Farklı uzmanlıklar çerçevesinde gelecek aşamada neler yapılabileceğini görüştük." dedi.





Kaçakçılık, siber suçlarla mücadele, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanlarında birçok iş birliği konusu bulunduğunu belirten Çakıcı, önümüzdeki dönemde üzerine yoğunlaşılacak en önemli iş birliği alanlarından birinin Polis Akademisi aracılığıyla eğitim hususu olduğunu söyledi.

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Çakıcı bir sonraki toplantının Türkiye'de gerçekleşeceğini belirtti.

Tümgeneral Ensari ise yaptığı basın açıklamasında, özellikle eğitim, siber suçlar, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu kontrolü ve terörle mücadele alanları dahil olmak üzere uygulamaya konabilecek tüm iş birliği boyutlarında güvenlik iş birliğinin yıllar önce başladığını ifade etti.

"İşbirliği, Türk kardeşlerimize Katar'a vizesiz giriş hakkı verilmesi sebebiyle göç ve pasaport alanlarını da kapsıyor." diyen Ensari, eğitim ve karşılıklı fayda alanlarına, özellikle Polis Akademisi ile iş birliği içinde deneyim ve bilgi paylaşma imkanına da yoğunlaşılacağını aktardı.