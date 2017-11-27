Mısır’da, El Ravda Camii’ne yapılan terör saldırısı nedeniyle Türkiye’de bir günlük milli yas ilan edildi. Yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar bugün yarıya çekilecek. Mısır’ın Sina yarımadasına İsrail’in müdahalesiyle sonuçlanacak kanlı provokasyon sonucu 305 kişi hayatını kaybetmiş, 128 kişi de yaralanmıştı. Teröristler Sina’nın Ariş kentindeki Ravda Camii’ne cuma namazı sırasında bomba ve silahlarla saldırarak katliam yapmıştı. Canilerin vahşeti sonrası Mısır’da 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.
Türkiye Mısır için yas ilan etti
Türkiye Mısır için yasta
Türkiye, Mısır’da El Ravda Camiinde 305 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle 1 günlük yas ilan etti. Bugün tüm yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek.
Haber MerkeziYeni Şafak