Türkiye Mısır için yas ilan etti Türkiye Mısır için yasta Türkiye, Mısır’da El Ravda Camiinde 305 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle 1 günlük yas ilan etti. Bugün tüm yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek.

Haber Merkezi 27 Kasım 2017, 04:00 Yeni Şafak