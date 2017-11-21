Tuzhurmatu'da patlama: 21 ölü

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 21 kişinin öldüğü, 52 kişinin yaralandığı bildirildi.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehdi Taki, Tuzhurmatu ilçesinin Askeri semtinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 21 kişinin öldüğünü, 52 kişinin de yaralandığını belirtti.

"Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini tahmin ediyoruz"

Taki, '' Muhtemel ikinci saldırıyı önlemek amacıyla Tuzhurmatu ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini tahmin ediyoruz.'' dedi.

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ise, Tuzhurmatu'nun hala terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin tehdidi altında olduğuna dikkati çekti.

"DEAŞ'a ait uyuyan hücreleri"

Mimaroğlu, ''Bir hafta önce Tuzhurmatu çevresinde DEAŞ'a ait uyuyan hücrelerin olduğunu güvenlik güçlerine bildirmiştik.'' diye konuştu.

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Öte yandan Kerkük Devlet Hastanesi Müdürü Kerim Vali ,''Hastanemize 7'si ağır 30 yaralı geldi. Diğer yaralılar ise Kerkük'ün çeşitli hastanelerine kaldırıldı.'' ifadelerini kullandı.

Vali, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.