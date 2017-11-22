Ukrayna'nın doğusuna müdahale sinyali

Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, ülkenin doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede, ayrılıkçı silahlı gruplar arasındaki gerilimin artması halinde duruma müdahale etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Poltorak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda ayrılıkçıların kontrolü altındaki Lugansk’taki gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna silahlı kuvvetleri olarak Lugansk’ta durumun değişmesine hazırlıklı olduklarını belirten Poltorak, “Eğer durum ağırlaşırsa uygun bir şekilde müdahale edeceğiz. Buna hazırız ve durumun takipçisiyiz." ifadesini kullandı.