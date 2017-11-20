Ürdün'den Lübnan'a destek açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin, karşılaştığı sıkıntılarla mücadelesinde Lübnan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Ürdün Krallık Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah, Lübnan'daki Ketaib Partisi Genel Başkanı Sami Cemayil'i başkent Amman'daki El-Huseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Ürdün Kralı, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğine işaret ettiği görüşmede, "Ürdün, ülkenin ulusal birliği, egemenliği, güvenliği ve istikrarını korumaya yönelik çabalarının yanı sıra karşılaştığı zorluklarla mücadelesinde Lübnan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Cemayil'in ise Ürdün'ün Lübnan'ın ulusal birliği, istikrarı ve kalkınmasının yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çabalarını takdir ettiği kaydedildi.