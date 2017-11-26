Uzlaşı için Gazze'ye tam yetki talebi

Fetih Hareketi'nin Merkezi Komitesi toplantısının, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı görüşmelerinin tamamlanması noktasında ilk adım olarak Gazze'de Filistin hükümetine tam yetki verilmesinin gerekli olduğu vurgulandı.

Etkin katılım sağlanacak

Öte yandan Kahire'de anlaşmaya varılan tüm noktalara bağlı kalındığı belirtilirken, beklenen ilerlemenin sağlanması için kararlaştırılan tarihlerdeki toplantılara etkin katılımın sağlanacağı ifade edildi.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti, en geç 1 Aralık 2017'ye kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirecek.

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