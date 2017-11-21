Venezuela'da petrol şirketine 'yolsuzluk' gözaltısı

Venezuela Devlet Petrol Şirketinin (PDVSA) Amerikalı iştiraki Citgo'nun başkan vekili, hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine gözaltına alındı.

Başsavcı Tarek William Saab, Citgo Başkan Vekili Jose Pereira ve beş başkan yardımcısının, zimmetlerine para geçirdikleri şüphesiyle gözaltına alındıklarını belirtti.

Saab, Citgo yöneticilerinin, kredi talebinde bulunduğunu ve bunun PDVSA için hoş karşılanmayan bir durum olduğunu ifade etti.

Başsavcı, yöneticilerin, rakip bir şirkete gizli bilgiler sunduğunu söyledi.

500 bin dolar bağışta bulunmuştu

Ülkede, nisan ayında, Citgo Petroleum'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreni için 500 bin dolar bağışta bulunduğu açıklanmıştı.

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Federal Seçim Komisyonuna sunulan yemin töreni komitesi kayıtları, devlete ait PDVSA'nın iştiraki Citgo'nun, Trump'ın yemin töreni etkinliklerinin en büyük kurumsal bağışçılardan biri olduğunu göstermişti.

Diğer yandan, PDVSA'nın Citgo'daki yaklaşık yüzde 50 hissesini teminat göstererek Rus şirket Rosneft'ten 1,5 milyar dolarlık kredi talebinde bulunduğu belirtilmiş ve bu durum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikan petrol endüstrisi içinde kendisine yer edinmesine fırsat vereceğine ilişkin eleştirilere yol açmıştı.