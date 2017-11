Yemen’de her on dakikada bir çocuk ölüyor Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UINCEF, "Yemen’de her on dakikada bir çocuk tedavisi mümkün olan bir hastalıktan ölüyor" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi 27 Kasım 2017, 11:32 IHA