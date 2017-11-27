Yemen’de her on dakikada bir çocuk ölüyor

​UNICEF, 600 bin çocuğun, difteri gibi bazı bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmasının beklendiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Yemen’i çocuklar için dünyada yaşanacak en kötü yer olarak niteledi. UNICEF, daha fazla yardım ulaşmaması durumunda 11 milyon çocuğun felaketle karşı kaşıya kalacağı uyarısında bulundu.

UNICEF’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Müdürü Geert Cappelaere, Ürdün’ün Başkenti Amman’da dün yaptığı basın toplantısında, Yemen’de tahminen her on dakikada bir çocuğun tedavisi mümkün bir hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.



Geert Cappelaere, Yemen’de son iki buçuk yıl içinde ağır yaralan ve ölen çocuk sayısının 5 bin olduğunu, iki milyon çocuğun yetersiz beslendiğini söyledi.

Yemen için küçük bir adım

Geert Cappelaere, Yemen’de savaşın sürmesine rağmen UNICEF’in çocuklara elinden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceğini söyledi. Cappelaere, UNICEF’in Yemen’in Başşehri Sana’ya 1 milyon 900 bin aşı gönderdiğini, bunun küçük bir adım olduğunu yardımların devam edeceğini belirtti.

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UNICEF, 600 bin çocuğun, difteri gibi bazı bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmasının beklendiğini belirtti.

Diğer taraftan, Yemen’in batısındaki Hudey’de limanına, 6 Kasım’da deniz limanlarının kapatılmasından sonra 5 bin ton un taşıyan ilk yardım gemisinin geldiği kaydedildi. Hudey’denin kuzeyindeki Salif limanına da önceki gece bir yardım gemisinin daha geldiği ifade edildi.