Yunanistan'ın savunma sanayi desteği kurallara aykırı bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın milli savunma şirketi Hellenic Defence Systems'a (HDS) sağladığı bazı kamu desteklemelerinin kurallara aykırı olduğuna karar verdi.

AB Komisyonu, Yunanistan milli savunma şirketi HDS şirketine sağlanan kamu desteklemelerine yönelik incelemenin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB anlaşmaları gereği üye ülkelerin "zorunlu güvenlik menfaatleri" doğrultusunda askeri ekipman üretimlerini koruyabileceğine dikkat çekilerek, söz konusu şirketlerin sivil faaliyetlerinde ise AB kamu destek kurallarıyla uyumlu davranması gerektiği belirtildi.

'55 milyon avronun geri alınması gerekiyor'

Yunanistan'ın HDS'ye sağladığı mali desteklemelerin büyük kısmının kurallara uygun bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin sivil aktivitelerini desteklemeye yönelik sağlanan 55 milyon avronun ise geri alınması gerektiği bildirildi.

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Yunanistan'ın kamu şirketi HDS, savunma alanında piyade tüfeği, cephane ve çeşitli silah sitemleri üretimi gerçekleştiriyor. Şirket, bu faaliyetlerine ilave olarak sivillerin kullanıma yönelik tabanca, inşaat patlayıcıları ve havai fişek üretimi de gerçekleştiriyor.

Yunanistan, 2004-2011 yılları arasında HDS'ye 10 milyon avro hibe gerçekleştirmiş, şirketin sermayesini 158 milyon avro artırmış ve 942 milyon avroluk kredilerine de kamu garantisi sağlamıştı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.