Zimbabve lideri Mugabe'den kabineyi toplama çağrısı

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, kendisine yönelik istifa çağrıları sürerken kabineyi toplantıya çağırdı.

Mugabe'nin baş sekreteri tarafından yapılan duyuruda, yarın sabah Başkanlık Sarayı'nda bakanlar kurulu toplantısı yapılacağı ve toplantıya tüm bakanların katılması gerektiği bildirildi.

Geçen haftaki askeri müdahale sonrası ilk kez düzenlenecek kabine toplantısına yönelik çağrı, iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesinin (ZANU-PF) istifa etmeyen Mugabe hakkında meclis soruşturması açacağını açıklamasından saatler sonra geldi.

Kararı oy çokluğuyla aldığını açıklayan partinin, soruşturma kapsamında, Mugabe'yi, eşinin "hükümet güçlerini gasbetmesine izin vermekle" suçlayacağı öğrenildi. Parti, istifa etmesi için Mugabe'ye bugün öğlen saatlerine kadar süre vermişti.

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Öte yandan, Zimbabveli muhalif lider Morgan Tsvangirai, yaptığı açıklamada, iktidar partisinin ülkenin karşılaştığı zorlukları çözebilecek beceriye sahip olduğundan şüphe ettiğini belirtti.

İktidar partisinin hizipçi savaşlarla yara aldığını kaydeden Tsvangirai, partinin aynı zamanda ülkedeki kafa karıştırıcı durumu nasıl ele alacağı konusunda ordu ile fikir ayrılıklarına sahip olduğunu ifade etti.

İstifa çağrılarına direniyor

Dün akşam devlet televizyonunda ulusa sesleniş konuşması yapan Mugabe, istifa etmeyerek başkanlığından alındığı ZANU-PF'nin aralık ayı kongresine başkanlık edeceğini açıklamıştı.

Mugabe, askeri müdahalenin ülkedeki anayasal düzene ve başkanlık makamına tehdit olmadığını söyleyerek ülkede ekonomi dahil bir dizi endişe yaratan konudan haberdar olduğunu belirtmişti.

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ZANU-PF, Mugabe'yi parti başkanlığı görevinden aldıktan sonra partinin başkanlığına eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı getirmişti.

Ülkede Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi, geçen hafta başkent Harare'de yürüyüş düzenlemişti.

Zimbabve ordusu, geçen hafta çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride ise askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.