Zimbabve'de yeni başkan yemin etti: Mugabe yargılanmayacak

Zimbabve'de askeri müdahaleyle istifaya zorlanan eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'ye, yargılanmayacağına dair teminat verildiği belirtildi.
İktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) yöneticisi Lovemore Matuke, AP'ye yaptığı açıklamada, Mugabe'nin yargılanmasının, görevden alınması planının bir parçası olmadığını söyledi.
- Parti yetkililerinin, Mugabe'ye, istifa etmesi halinde yargılanmayacağına dair teminat verdiğini dile getiren Matuke, "Mugabe güvende, ailesi güvende ve onun itibarı ülkesinin bir kahramanı olarak güvence altında." ifadesini kullandı.
Halka çağrı: Mugabe'yi affedin
Zimbabveli muhalif lider Morgan Tsvangirai de yaptığı açıklamada, intikamın ülkenin yeniden inşasına faydası olmayacağını belirterek, halka Mugabe'yi affetmeleri çağrısında bulundu.
Zimbabve eski Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başladı.
Devrik Cumhurbaşkanı Robert Mugabe’den görevi devralan Zimbabve eski Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa yemin ederek Cumhurbaşkanı oldu. Zimbabwe Ulusal Spor Stadyumu’nda gerçekleşen yemin törenine binlerce kişi katıldı.Mnangagwa, görevden alındıktan sonra gittiği Güney Afrika'dan dün dönmüştü. Başkent Harare'de toplanan destekçilerine hitap eden Mnangagwa, Zimbabve'nin yeni demokrasi dönemine tanık olduğunu söylemişti.
Müdahaleye 5 gün direnebilmişti
Mugabe, 6 Kasım'da Mnangagwa'yı Devlet Başkan Yardımcılığı görevinden almış ve Zimbabve ordusu, Mnangagwa destekçilerinin tasfiyesine son verilmesi için 16 Kasım'da müdahalede bulunarak Mugabe'yi istifaya zorlamıştı.
Askeri müdahaleye yaklaşık 5 gün direnen Mugabe, salı günü görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.