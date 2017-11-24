Zimbabve'de yeni başkan yemin etti: Mugabe yargılanmayacak Zimbabve'de askeri müdahaleyle istifa ettirilen Mugabe'nin yerine getirilen Mnangagwa yemin etti. ZANU-PF partisi yetkilileri de Mugabe'ye istifa etmesi halinde yargılanmayacağı konusunda teminat verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi 24 Kasım 2017, 13:23 AA